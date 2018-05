Anzeige

Bensheim. Es hatte sich abgezeichnet: Das Musikfestival Maiway kann einen neuen Besucherrekord vermelden. 5763 verkaufte Eintrittsbändchen haben Harry Hegenbarth und sein Team in diesem Jahr unters Volk gebracht. Der bisherige Topwert stammte aus 2016, damals waren es 5675 Tickets.

„Das ist schon cool“, kommentierte Hegenbarth den neuerlichen Erfolg, wenngleich es ihm nicht darum geht, zwangsläufig in neue Sphären vorzudringen. Die qualitative Entwicklung des Festivals, 2003 gemeinsam mit Thorsten Zanger aus der Taufe gehoben, steht für ihn an erster Stelle. Immer mehr Besucher in die Spielstätten zu pressen, um danach Rekordzahlen vermelden zu können, steht eigentlich nicht auf seiner Prioritätenliste. „Was bringt es, wenn die Leute irgendwann Schlange stehen müssen überall und nicht mehr reinkommen? Das macht die Stimmung kaputt“, betont Hegenbarth. dr

