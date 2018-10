Makellose Solisten-Eintracht

BENSHEIM.Drei Repertoire-Klassiker und ein prominent besetztes Solistentrio: Ronald Brautigam (Klavier), Esther Hoppe (Violine) und Christian Poltéra (Violoncello) waren beim zweiten Konzert der Kunstfreunde-Saison mit populären Werken von Haydn, Beethoven und Schubert im Parktheater zu erleben.

Ihre besondere Ensemblechemie hatten die Musiker zuvor schon als wunderbar entspannte Gesprächspartner von Hans Hachmann in der auf großes Interesse stoßenden Konzerteinführung unter Beweis gestellt. Nicht fehlen durften da natürlich einige Anekdoten über Poltéras legendäres Stradivari-Cello „Mara“. Esther Hoppe erinnerte unter anderem an ihre kammermusikalisch wohl prägendste Zeit als Mitglied des vielfach preisgekrönten Tecchler-Trios. Der niederländische Pianist berichtete über seine Erfahrungen mit dem historischen Hammerklavier, die auch für das Dynamikgefühl und Balanceverständnis am modernen Flügel überaus nützlich seien.

Ideales Auftaktstück war insofern Haydns spätes Es-Dur-Trio Hob. XV:29 (1797), in dem Brautigams erfrischend virtuoser Klavierpart geradezu perfekt auf das klassisch-feingliedrige Spiel seiner beiden Schweizer Streicherkollegen abgestimmt schien. Der originelle Variationen-Kopfsatz, das wunderbar zarte H-Dur-Andantino und der fast übermütige Ländler-Kehraus verbanden sich so zu einem absolut ungetrübten Haydn-Vergnügen.

Mitreißend und feurig

Geistvollste Spiellaune bot auch die Wiedergabe von Beethovens 1808 komponiertem „Geistertrio“ D-Dur opus 70/1, dessen mitreißend feurige Ecksätze wohl selten konziser und transparenter zugleich zu hören gewesen sein dürften. Expressiver Höhepunkt dieser geschliffenen Beethoven-Deutung war aber das titelgebende d-moll-Largo, in dem die auf plakatives Pathos souverän verzichtenden Musiker ihre Klangkultur vorführen konnten – ein poetisches Kabinettstück der Extraklasse.

Für Schuberts Es-Dur-Trio D 929 von 1827 wählte das Ensemble ebenfalls einen unbestechlich klaren und klug gestrafften Zugriff, der den berüchtigten „himmlischen Längen“ des Werkes ausgezeichnet bekam. Schwungvoller, schlanker, ja tänzerisch-lebenslustiger als bei dem Wiener-Klassik-Experten aus Amsterdam und den bestens mit ihm harmonierenden Züricher Streichern schienen sowohl die epischen Rahmensätze als auch das charmante Scherzando-Intermezzo kaum vorstellbar. Vom besonderen Schubert-Touch der drei Interpreten zeugte nicht zuletzt das ebenso feinsinnig wie unsentimental ausgekostete „Andante con moto“ (c-moll), dessen exponierte Cellokantilenen dank Poltéras warm leuchtendem Stradivari-Sound wahrhaft veredelt wirkten.

Starker Beifall im sehr gut besuchten Parktheater, Wiederholung des Haydn-Finales als Zugabe.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018