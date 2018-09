Mal auf das neueste Handy verzichten

Bensheim.Auch in diesem Jahr fand an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim ein Umwelttag statt. Alle Schüler der Einführungsphase beschäftigten sich mit verschiedenen Aspekten rund um das Thema Umwelt und Gesellschaft. Die Jugendlichen wurden innerhalb dieses Tages für verschiedene Themen sensibilisiert und haben die Auswirkungen des eigenen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft reflektiert, so dass sie eigenständig zu verantwortungsvollen Entscheidungen gelangen können.

In diesem Jahr beschäftigten sich die Schüler mit vier verschiedenen Themenschwerpunkten:

Biodiversität: Bei diesem Thema wurde die Artenvielfalt auf der Erde unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Durch die exemplarische Betrachtung artenreicher Regionen – wie beispielsweise dem Regenwald – konnten konkrete Vorstellungen davon erzeugt werden, was es für die Zukunft der Menschen bedeutet, wenn zunehmend Regenwaldflächen zerstört werden. In diesem Zusammenhang wurde den Schülern das enorme Ausmaß des Artensterbens und der damit bedrohten Artenvielfalt bewusst. Durch die Betrachtung vieler verschiedener Aspekte wurde die Bedeutung des Begriffs der Biodiversität deutlich sowie die Notwendigkeit des Erhalts sogenannter „Hot spots“ (d.h. Regionen mit besonders hoher Artenvielfalt auf der Erde) greifbar.

Energiewende: Beim Projekttag Energiewende wurden die Schüler zunächst mit dem Energiebegriff vertraut gemacht. In Gruppen erarbeiteten sie Vor- und Nachteile fossiler Energieträger und der Atomenergie. Hier wurden Problematiken wie der CO2-Ausstoß, der Treibhauseffekt, die Ressourcenknappheit, die Sicherheit von Atomkraftwerken und die Atommüllproblematik von verschiedenen Gruppen erarbeitet und anschließend in Vorträgen in die Klasse getragen.

Anschließend beschäftigten sich die Schüler mit der Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Biomasse, Erdwärme und Wasser und traten hier in eine vergleichende und kritische Diskussion der Energiewende. Nach der Bestimmung des eigenen ökologischen Fußabdrucks diskutierten die Jugendlichen die eigene Rolle und Bedeutung im Bezug zu Ressourcenverbrauch und Klimawandel. Letztendlich wurden in der Klasse Handlungsalternativen, Energie einzusparen und nachhaltig zu handeln entwickelt und diskutiert.

CO2-Ausstoß: Hier wurden der eigene Konsum reflektiert und Handlungsalternativen entwickelt. Die Schüler wurden zunächst über den Treibhauseffekt informiert und die politische Forderung des Zwei-Grad-Ziels diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass zurzeit alle Schüler der Klasse, genauso wie der Durchschnittsbürger, die zur Erreichung des Klimaziels theoretisch nötigen Grenzwerte überschreiten. In diesem Zuge konnten das eigene und das gesellschaftliche Konsumverhalten diskutiert und Alternativen wie die Erhöhung der Nutzungsdauer elektrischer Geräte oder die gemeinschaftliche Nutzung von beispielsweise Autos erarbeitet werden.

Seltene Erden: Das Projekt der Seltenen Erden gab ebenfalls Anlass zur Diskussion über Erneuerbare Energien. Die Schüler beschäftigten sich im Laufe des Tages mit Metallen, ihren Eigenschaften und der Metallischen Bindung. Sie lernten, in welchen alltäglichen Gegenständen – wie Handys, Lautsprecher, Bildschirme sowie starke Magneten in Elektroautos und Windkraftanlagen – Seltene Erdmetalle ihre Anwendung finden und unter welchen verheerenden Bedingungen für Mensch und Umwelt diese abgebaut werden. Hier wurde über die gesellschaftliche Verantwortung der Konsumenten und der Unternehmen diskutiert und Handlungsoptionen für Unternehmen, Politik und die Schüler für einen nachhaltigen Konsum entwickelt. Die Schüler kamen zum Schluss, dass die Politik in einer Handlungspflicht für nachfolgende Generationen im Bereich der Umwelt steht und beschrieben Handlungsoptionen im Bereich Entwicklungshilfe, Recycling sowie Mindestlohn und Umwelt.

Die Jugendlichen kamen zudem zum Schluss, dass ein nachhaltiger Konsum von Handys, Smartphones und Computern unter anderem bedeutet, auf das neuste Modell zu verzichten, das kaputte Gerät zunächst in Reparatur zu geben und vor allem durch eine angemessene Entsorgung elektronische Geräte dem Recycling zuzuführen, um seiner Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt nachzukommen.

Der Umwelttag der GSS setzte damit einen besonderen Akzent zur nachhaltigen Entwicklung im Bildungsauftrag der Schulen, der seit 2017 im Hessischen Schulgesetz verankert wurde. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018