Malerei im Damenbau

Bensheim.Die Kunstfreunde Bergstraße laden zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 20. Oktober, 17 Uhr, in den Damenbau des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach ein. Gezeigt werden unter dem Titel „Malerei“ Werke der beiden Künstlerinnen Annette Girke und Christa Maria Marschall.

Zur Vernissage am 20. Oktober spricht Sabine Müller einführende Worte, die musikalische Gestaltung übernehmen Werner Otto Klein (Gitarre, Querflöte) und Klaus Engroff (Percussion).

Die Ausstellung ist bis 18. November im Damenbau des Fürstenlagers in Auerbach zu sehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018