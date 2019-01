Malereien lösen die „Freaks“ ab

Bensheim.Noch bis Sonntag (20.) ist die Ausstellung „Freaks – Bilder von besonderen Menschen“ im Museum zu sehen. Die Zusammenstellung alter Postkarten und Bilder konfrontiert ihre Besucher mit einem bis heute relevanten Thema: dem Umgang der Gesellschaft mit Menschen, die nicht der Norm entsprechen.

Bereits am Sonntag, 3. Februar, eröffnet die nächste Schau am Marktplatz: Unter dem Titel „Unterwegs mit Farbe und Pinsel“ zeigt das Museum Arbeiten von Herbert Haydin. Die Stadtansichten, Landschaftsmalereien sowie Blumenmotive und Porträts offenbaren die Vielseitigkeit des Künstlers, der 1938 in Graz geboren wurde und in den späten 1960er Jahren an die Bergstraße übersiedelte. Dort erlangte Haydin, der zunächst vor allem Illustrationen für Industrie- und Werbezwecke anfertigte, als freischaffender Künstler Bekanntheit. Die Ausstellung wird mit der Vernissage am 3. Februar um 11.30 Uhr eröffnet und bis zum 3. März 2019 zu sehen sein. ps

Info: Informationen auf der Seite www.stadtkultur-bensheim.de

