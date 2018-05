Anzeige

Bensheim.„Stationen“ tituliert Dieter Bühring seine Ausstellung, die am Sonntag (20.) von 11 bis 16 Uhr im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters zu sehen ist. Der Künstler zeigt in dieser Ausstellung aktuelle Acrylbilder zu dem Thema „Zeitgeschehen“, wie „Aleppo“ oder „Gazastreifen“, aber auch aus früheren Zeiten, wie „11. Sept. 2001“.

Das Ausstellungsthema „Stationen“ erlaubt dem Künstler, Beispiele aus seinem vielseitigen Schaffen zu zeigen, die vorher noch nicht zu sehen waren. Dazu gehören großformatige Aktbilder und Entwürfe zu Glasbildern.

Auch die vielgestaltigen Darstellungen von Masken sind ein wichtiger Teil der Stationen. In den Glasschränken befinden sich keramische Arbeiten, die in den Keramischen Werkstätten in Siklos/Ungarn unter Leitung einer über die Grenzen hinaus bekannten Keramikkünstlerin entstanden sind. Ganz aktuell zeigt Dieter Bühring Arbeiten, die während eines Seminars mit dem Thema „Paarweise – Theater als Inspirationsquelle“ an der Kunstakademie Bad Reichenhall angefertigt wurden.