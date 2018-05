Anzeige

Bensheim.Über den Internationalen Frauentreff des Frauenbüros hat sich eine neue Gruppe gebildet: eine Malwerkstatt für Frauen. Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters, die Spaß an der Arbeit mit Farbe und am kreativem Gestalten haben. Ob Einstreichkunst oder malen mit Acryl – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Malwerkstatt ist jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat, das nächste Treffen ist am heutigen Donnerstag (24.) von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Frauenbüros der Stadt Bensheim, Hauptstraße 53 (2. OG). Alle interessierten Frauen sind willkommen.

Nähere Infos über das Frauenbüro der Stadt Bensheim unter Telefon 06251/856003 oder E-Mail: frauenbuero@bensheim.de. red