Anzeige

Bensheim.Über den Internationalen Frauentreff des Frauenbüros hat sich eine neue Gruppe gebildet: eine Malwerkstatt für Frauen.

Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters, die Spaß an der Arbeit mit Farbe und am kreativen Gestalten haben.

Ob Einstreichkunst oder Malen mit Acryl – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Malwerkstatt ist jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat.