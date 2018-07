Anzeige

Bensheim. Der Mammutbaum vor dem Bensheimer Amtsgericht befindet sich in keinem guten Zustand. Viele Äste scheinen vertrocknet, das Naturdenkmal hat offenkundig schon bessere Tage gesehen. Das bestätigen auch Experten. „Der Baum leidet seit längerer Zeit an Astdürre, die vermutlich durch das Botryosphaeria-Triebsterben verursacht wurde“, teilt die Untere Naturschutzbehörde auf Anfrage mit.

Das Triebsterben sei durch den Schwächeparasiten Botryosphaeria dothidea ausgelöst worden. Die Krankheit sei in der Region weit verbreitet und unvermindert auf dem Vormarsch. Der Schlauchpilz profitiert von der Klimaerwärmung und findet in Hitzeperioden mit hoher Luftfeuchtigkeit gute Infektionsbedingungen. Sporen dringen über Rindenwunden ins Gewebe der Zweige und Äste ein. Sind sie befallen, werden sie von der Spitze her braun und es kommt - wie in Bensheim - zu einem Triebsterben. dr

