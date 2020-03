Mandelbäume in voller Blüte

Bensheim.Ein Traum in Rosa und Weiß: Die Mandelbäume an der Bergstraße stehen in diesen Tagen in voller Blüte – so etwa auch am Bensheimer Hausberg, wie auf unserem Foto zu sehen. Auf dem Weg zum Kirchberghäuschen ziehen die Bäume die Blicke von Spaziergängern und Ausflüglern auf sich – und besonders bei Sonnenschein lohnt es sich, die Kamera zu zücken. Am Montag ließen sich blauer Himmel und schöne Wolkenformationen gleichermaßen beobachten.

Die nächsten Tage verheißen allerdings leider keine sonnigen Aussichten: Vor allem heute soll wieder einmal ergiebiger Regen fallen.

Durch den milden Winter ist die Mandelblüte in diesem Jahr erneut sehr früh dran. Die ersten Knospen öffneten sich bereits Mitte Februar. Nicht nur am Kirchberg sind die Bäume derzeit zu bewundern, sondern etwa auch im Bereich des Hemsbergs sowie am Kreisel am südlichen Ortseingang. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020