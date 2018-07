Anzeige

Bensheim.Vom Dienstag, 31. Juli, bis Donnerstag, 2. August, gastiert der Zirkus Charles Knie in Bensheim auf dem Festplatz am Berliner Ring. „Große Unterhaltung für alle Generationen“ wird vom Veranstalter versprochen. Vorstellungen sind täglich um 16 und 20 Uhr, am Donnerstag (2.) nur um 16 Uhr. Eine Familienvorstellung wird für Dienstag (31.), 16 Uhr, angekündigt. Das Ensemble ist international besetzt.

Die Artisten kommen aus England, Russland, Polen, Bulgarien, der Ukraine, Italien, Australien, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland. Unser Bild zeigt das Show-Ballett, das die Vorstellungen begleiten wird. red/Bild: Zirkus Knie