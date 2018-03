Anzeige

Schwanheim.Nach der Hauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Schwanheim setzt sich der Vorstand neu zusammen. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Manfred Borger sowie Christian Vogt als 2. Vorsitzender. Neue Kassenwartin ist Christine Hartnagel, Schriftführerin ist Heike Knaur. Das Amt der Jugendwartin hat Xenia Neumann inne und die Beisitzer sind Wolfgang Wegfahrt, Ingrid Boba, Christina Boba sowie Benjamin Boba.

Das Jahr 2017 war für den RuF Schwanheim sportlich ein erfolgreiches Jahr. Die Titel Kombinierter Mannschaftsmeister (Hessen-Nassau) sowie bester Verein bei der Kreismeisterschaft gingen an die Schwanheimer. Die erfolgreichen aktiven Reiter wurden geehrt sowie Jubilare für 25- und 50-jährige Vereinsmitgliedschaften ausgezeichnet. Harald Finkbeiner und Günther Mohr wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Vereinsmitglieder wurden um rege Beteiligung als Helfer gebeten. Gerade für das bevorstehende Schlachtfest am 1. Mai sind viele Helfer erforderlich. Auch für das viertägige Springturnier am Himmelfahrts-Wochenende werden viele Helfer benötigt. red