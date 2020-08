Manfred Kern besucht Fehlheim

Fehlheim.Am 1. November ist bekanntlch Bürgermeisterwahl. Manfred Kern ist derzeit in den Stadtteilen unterwegs, um sich den Menschen vorzustellen und ihnen Rede und Antwort zu stehen.

Kern, der von den Grünen nominiert wurde, schickt sich nach eigener Aussage an, der Kandidat „all derjenigen“ zu sein, „die für Bensheim eine wirkliche Veränderung wollen“.

Am kommenden Dienstag (18.) wird Manfred Kern in Fehlheim sein: „Ich würde mir wünschen, dass auch zahlreiche junge Menschen zu meiner Sprechstunde vor Ort kommen und mir ihre Bedürfnisse und Wünsche schildern“, so Kern, der neben den vielen vorhandenen Themen wie Kinderbetreuung oder Verkehrsanbindung nicht zuletzt auch über die mögliche Verbesserung von Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche diskutieren möchte.

Treffpunkt ist um 16 Uhr am Juxplatz. red

