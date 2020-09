Manfred Kern ruft zum Klimastreik auf

Bensheim.Heute ist wieder Weltklimaaktionstag. Überall im Land gehen wieder junge Menschen auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. „Mir sind die Sorgen der Klimaschützer und Klimaschützerinnen ein echtes Anliegen. Ich schließe mich ihnen wieder mit voller Überzeugung an. Hiermit rufe ich alle Bensheimer auf, sich dieser Bewegung anzuschließen und heute um 18 Uhr am globalen Klimastreik teilzunehmen. Treffpunkt ist das Bensheimer Rathaus.“, schreibt Bürgermeisterkandidat Manfred Kern (Grüne) in einer Pressemitteilung.

Es gehe um viel. Bensheim sei Musterkommune für die Erreichung des Null-Prozent-Ziels. Das heiße: In zehn Jahren ab heute gerechnet solle es keine CO2-Emissionen mehr geben, meint Kern. „Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, werden wir dieses Ziel nie erreichen.“ Ob der Bürgermeisterkandidat dabei auf Bensheim als Modellkommune im Förderprogramm „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ anspielt, ist unklar. Wenn dem so ist, hätte sich die Stadt allerdings verpflichtet, bis 2050 die CO2-Emissionen um 95 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren.

Ein paar Einzelmaßnahmen reichten da nicht, es brauche ein konsequentes Umdenken, insbesondere im Rathaus, schreibt Kern. Ökologische Kriterien dürften bei der künftigen Nutzung von Flächen nicht verhandelbar sein. Photovoltaik sei der Schlüssel für die Energiewende in Bensheim. Gleiches gelte für die Verkehrswende: Weniger Individualverkehr, mehr ÖPNV und eine bessere Radinfrastruktur, zu der auch ein attraktives und ausgebautes Verleihsystem gehöre. Nur beim Stadtradeln mitzumachen, reiche nicht.

Die Jugendlichen hätten das erkannt, benutzten alternative Verkehrsmittel „und kümmern sich notfalls selbst darum, ihrer Schule ein Solardach zu verpassen“. Leider suche man die Initiative der Stadt hier vergebens.

„Ein Bürgermeister, der für die Stadt brennt, sollte aber darauf achten, nicht zuviel Kohlendioxid zu erzeugen“, schließt Kern seinen Aufruf bewusst oder unbewusst zweideutig ab. dr/red

