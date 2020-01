Manfred Kern will Rathauschef werden

Bensheim.Der Bensheimer Bürgermeisterwahlkampf wird – anders als in anderen Städten und Gemeinden in der Region – kein Alleingang des Amtsinhabers. Am Dienstag wurde bekannt, dass Manfred Kern für die Bergsträßer Bündnisgrünen ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geht. Er ist damit der erste Herausforderer von Rolf Richter. Ob weitere folgen werden, ist zurzeit noch unklar.

Kern sitzt seit

...