Bensheim.Am Samstag (28.), 20.30 Uhr, gastiert Manfred Mann’s Earthband um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex. Hits wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road again“, „Father of Day, Father of Night“, „Mighty Quinn“ oder „I came for you“ besitzen Klassiker-Status. Vor über 40 Jahren hat Manfred Mann seine legendäre Earthband gegründet, mit der er in den 70er und Anfang der 80er Jahre regelmäßig in den Charts war und europaweit in ausverkauften Hallen spielte.

Berühmt wurde die Earthband damals schon durch ihre Livekonzerte. Gründungsmitglied 1971 war auch Mick Rogers, der immer noch in der Band spielt. Anfang 1992 wurde die 1988 aufgelöste Gruppe von Manfred Mann wieder ins Leben gerufen.

Wie der Veranstalter mitteilt, ist das Konzert bereits ausverkauft. red