Zell.Der Vorstand des Freundeskreises Zell – Manlay hat alles unternommen, um die Gäste aus Frankreich zum Jubiläum würdig zu empfangen. Dank des enormen Einsatzes von Tanja Marquardt ist es gelungen, die 51 Gäste im Alter von 20 bis 75 Jahren bei Alt- und Neubürgern privat in Zell unterzubringen. Darauf weist Vorsitzender Willi Schmitt in einer Pressemitteilung hin. „Ihr Zeller, schmückt eure Häuser mit Fahnen, um so den Freunden aus Manlay zu zeigen, dass sie in Zell herzlich willkommen sind“, fordert er seine Mitbürger auf.

Um die Zeller über die Jubiläumsfeierlichkeiten an diesem Pfingstwochenende zu informieren, wurden Flyer in alle Haushalte verteilt. Auch die Vorbereitungen zur Baumpflanzung auf dem Freizeitgelände in der Brunnenquelle sind in vollem Gange. Sie soll an die Verschwisterung im Jahre 1968, die von Manlay ausgegangen ist, erinnern.

Um das 50-jährige Jubiläum ansprechend zu gestalten, haben die Stadt Bensheim und der Freundeskreis Zell – Manlay nichts unversucht gelassen, auch viele Helfer sind im Einsatz.