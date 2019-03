Manlay-Freunde wählen Vorstand

Zell.Die Verschwisterung zwischen Manlay in Frankreich und Zell besteht bereits seit 50 Jahren, was im Jahre 2018 in Zell gebührend gefeiert wurde. In Manlay werden diese Feierlichkeiten vom 8. bis 10. Juni, in Absprache mit dem Freundeskreis und der Gemeinde in Manlay gefeiert. Dies ist auch das Hauptthema der diesjährigen Hauptversammlung des Freundeskreises Zell – Manlay am Donnerstag (14.). Beginn ist um 20 Uhr beim Götzinger im kleinen Keller.

Wer zum 50-jährigen Jubiläum der Verschwisterung noch mitfahren möchte, ist der allerletzte Termin der Anmeldung der 14. März bei der Versammlung. Da es in Manlay weder Wirtschaft noch Hotel gibt und alle Teilnehmer privat untergebracht werden, muss dieser Termin unbedingt eingehalten werden.

Auch stehen Vorstandswahlen an, was allen Mitgliedern in den persönlichen Einladungen mitgeteilt wurde. Aus diesem Grunde freut sich der gesamte Vorstand auf zahlreichen Besuch der diesjährigen Jahreshauptversammlung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.03.2019