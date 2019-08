Mann aus Bensheim vermisst

Bensheim.Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, wird der 58 Jahre alte Robert Krauß seit 23. Juli vermisst. Er lebt in einer Einrichtung für behinderte Menschen in Bensheim und wird betreut. Krauß ist herzkrank und benötigt regelmäßig seine Medikamente. Am 27. Juli hielt er sich bei seinem Bruder in Lich (Mittelhessen) auf. Den letzten Kontakt hinterließ er am 30. Juli auf dem Anrufbeantworter seines Betreuers.

Obwohl der Gesuchte in der Vergangenheit immer mal wieder über Nacht weg war, kehrte er spätestens nach zwei Tagen zurück in die Wohneinrichtung. Die lange Abwesenheit des mobilen und orientierten 58-jährigen Mannes ist sehr ungewöhnlich, so die Polizei.

Robert Krauß ist sehr schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er hat kurze braune Haare und trägt eine orangefarbene Tasche mit sich. Wer den Vermissten gesehen hat oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Bensheim, Telefon 06251/84680, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.08.2019