Bensheim.Die Polizei hat bei einem Einsatz in der Rodensteinstraße in Bensheim einen 30 Jahre alten Mann angeschossen und ihn schwer verletzt. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit. „An seinem Zustand hat sich bisher nichts geändert“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag auf Nachfrage mit.

Der Mann soll sich demnach am Samstag auf der Toilette eines Bistros an der Ecke Rodensteinstraße/Promenadenstraße über einen längeren Zeitraum eingeschlossen und gedroht haben, sich das Leben zu nehmen, „wenn jemand hereinkäme“. Laut Polizei hatte er ein Stichwerkzeug dabei. Nähere Angaben machten die Ermittler nicht.

Als die Besatzung von zwei Streifenwagen an dem Bistro eintraf, sei es „zum Zusammentreffen mit dem bewaffneten Mann und in der Folge zum Schusswaffengebrauch durch eingesetzte Beamte“ gekommen. Der „Angreifer“ sei dabei verletzt worden. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.