Bensheim. Was genau hat sich am Samstagmittag in einem Bistro an der Ecke Rodensteinstraße/Promendenstraße in Bensheim abgespielt? Fest steht, dass ein 30 Jahre alter Mann von der Polizei angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde. Doch wie kam es dazu? Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Darmstadt haben die Ermittlungen übernommen.

Am Montag teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Er sei operiert worden, der Zustand mittlerweile stabil. Hartmann konnte außerdem Auskunft zum aktuellen Stand der Untersuchung geben.

Demnach sei der 30-Jährige in das Bistro gegangen und habe sich dort „auffällig verhalten und wohl auch einen Suizid angedroht“. Im weiteren Verlauf habe er sich auf der Toiletten eingeschlossen. Das Personal hat daraufhin gegen 14.30 Uhr die Polizei alarmiert. Eine Streife mit zwei Beamten traf in der Rodensteinstraße ein und habe zunächst das Lokal gesichert ohne einzugreifen.