Bensheim.Ein Mann hat am Montagabend einem 15-jährigen Jungen eine Ohrfeige verpasst, nachdem es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden kam. Der Familienvater war mit seinem Hund und seinem etwa 14 bis 16 Jahre alten Sohn – so die Polizei – in der Spessartstraße spazieren, als er mehrere Jugendliche auf dem Kinderspielplatz beim Basinusbad entdeckte.

Kratzer am Hals

Der Erwachsene störte sich an den Jugendlichen, und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 15-Jährigen. Der Mann ohrfeigte daraufhin den Jugendlichen und packte ihn anschließend, woraufhin der Jugendliche einen blutenden Kratzer am Hals erlitt. Danach ging der Mann mit seinem Sohn und dem Hund weiter.

Der Familienvater soll laut Augenzeugen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hat kurze braune Haare und trug eine Brille. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jeanshose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der Hund ist mittelgroß und hat schwarzes Fell.