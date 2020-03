Mann schlägt mit Beil auf Autos ein

Bensheim.Ein 32 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend drei geparkte Autos in Auerbach beschädigt. Gegen 23.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten, dass der Tatverdächtige mit einem Beil auf drei in der Otto-Beck-Straße abgestellte Autos einschlägt. Sofort alarmierte Streifen konnten den Mann schließlich im Bereich seiner Wohnung zusammen mit einem weiteren, gleichaltrigen Mann festnehmen.

25 Zentimeter langer Dolch

Dabei stellten die Polizisten einen 25 Zentimeter langen Dolch bei dem Tatverdächtigen sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf das mutmaßlich bei der Tat genutzte Beil sowie auf weitere Schwerter, Äxte und Dolche. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 32-Jährige im Anschluss in eine Klinik gebracht. Wegen der Beschädigung an den Fahrzeugen muss er sich zudem in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020