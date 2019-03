Mann soll sich entblößt haben

Bensheim.In der Schwanheimer Straße, an der Autobahnbrücke, soll am Montagmittag ein Mann sein Geschlechtsteil zwei Kindern gezeigt haben. Nachdem die Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren gegen 13 Uhr an dem Auto, einem weißen Citroën Jumper, vorbeigelaufen waren, habe sich der Mann komplett entkleidet. Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er hat graue längere Haare und einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Arbeitsjacke und Arbeitshose bekleidet.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann und sucht Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können. Alle Hinweise nimmt das Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol

