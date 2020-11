Marc Stöhr wird neuer Vorsitzender

Fehlheim.Die Tischtennis-Saison ist aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochen – der Förderverein der Tischtennisabteilung des VfR Fehlheim hat dennoch Weichen für die Zukunft gestellt. In einer virtuellen Mitgliederversammlung standen Neuwahlen an.

Gefunden werden musste ein neuer Vorsitzender. Der bisherige Mann an der Spitze, Claudio Schubert, hatte im Sommer die Leitung der Abteilung übernommen und fungierte seitdem nur noch kommissarisch als Vorsitzender des Fördervereins. Als sein Nachfolger wurde Marc Stöhr vorgeschlagen, dessen Wahl unter der Leitung von Chantal Ohlemüller einstimmig erfolgte. Schubert wird weiter als Beisitzer im Vorstand mitarbeiten.

Mit den aktuellen Beschlüssen ist die personelle Neuaufstellung abgeschlossen. Im Förderverein stehen Stöhr Kassenwart und Schriftführer Detlev Pfeiffer, der stellvertretende Vorsitzende Matthias Schilling sowie mehrere Beisitzer zur Seite. Die Sponsorensuche bleibt die zentrale Aufgabe. Durch die Corona-Krise dürfte sich dies als noch herausfordernder als ohnehin schon darstellen. Um das hohe Niveau im Seniorenbereich halten und die Ausbildung von Talenten ermöglichen zu können, ist diese finanzielle Unterstützung aber unerlässlich.

Abteilung gut aufgestellt

Die Abteilung insgesamt hat in diesem Jahr, wie das bei den meisten Vereinen der Fall ist, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Durch die Umstrukturierungen im Frühjahr sieht man sich aber gut aufgestellt. Abteilungsleiter Schubert wird von seinem Vorgänger Rainer Willems in verschiedenen Funktionen sowie von Ramón Tengel tatkräftig unterstützt. Chantal Ohlemüller hat die Federführung in der Jugendarbeit übernommen, so dass alle Schlüsselpositionen mit engagierten Mitgliedern besetzt sind.

Wann die Tischtennisspieler wieder ihrem Sport nachgehen können, steht in den Sternen. In diesem Jahr werden keine Begegnungen mehr ausgetragen, wann es 2021 losgehen kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Fallzahlen ab. dr

