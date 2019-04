Margot Knaup leitet weiter den Verein für Volksgesundheit

Bensheim.Zahlreiche Veränderungen im Vorstand waren eigentlich angedacht, doch bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Volksgesundheit / Biochemischer Verein, fand sich niemand, der zum Beispiel den Vorsitz übernehmen wollte. Also leitet Margot Knaup, wenn auch kommissarisch, weiterhin den Verein. Die Mitglieder waren am Freitag in den Seniorentreff eingeladen. Auch sie müssen sich für ihre Treffen neue Räumlichkeiten suchen, da der Seniorentreff seit Samstag geschlossen ist.

Neben den üblichen Regularien standen zahlreiche Ehrungen an. Unser Bild zeigt (v.l.) Klara Spors (zehn Jahre Mitglied), Inge Ensinger (20 Jahre), die scheidende Beisitzerin Karla Ellmer, Heide Voigtländer (30 Jahre), Suzanna Polen (20 Jahre), Erika Roß (ausscheidende Beisitzerin), Hildegard Massoth (20 Jahre, scheidende Schriftführerin und ausgeschiedene zweite Vorsitzende) sowie die kommissarische Vorsitzende Margot Knaup. Neue Beisitzer wurden Renate Kuhn und Heide Voigtländer. df/Bild: Funck

