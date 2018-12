Maria Stückel feierte ihren 95. Geburtstag

Bensheim.Ein ganz besonderer Tag war der Dienstag dieser Woche für Maria Stückel in Bensheim. Sie feierte ihren 95. Geburtstag. Unter den Gratulanten war auch Bürgermeister Rolf Richter. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt, zudem hatte er Geburtstagsgrüße von Kreis und Land dabei.

Interessiert plauderte der Rathauschef mit der Jubilarin über deren Leben. Geboren in Elmshausen, aufgewachsen in Gadernheim, zog sie 1946 nach Bensheim, später dann nach Bretten im Kraichgau, von wo sie vor zwei Jahren zurück nach Bensheim kam. Gelernt hat die rüstige Seniorin einst den Beruf der Einzelhandelskauffrau, gearbeitet hat sie bei einer großen Warenhauskette, und in ihrer Freizeit fertigte sie als Hobby Handarbeiten an.

Die Witwe hat zwei Kinder, drei Enkel und drei Urenkel. Bei guter Gesundheit genießt sie ihr Leben, führt gerne Gespräche und hört Hörspiele. Das Foto zeigt Maria Stückel gemeinsam mit Bürgermeister Richter, Enkel Robert Bitsch und Tochter Theresia Bitsch. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.12.2018