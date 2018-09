Marienfigur mit „wunderbaren Kräften“

Bensheim.Der Ausflug des Frauenkreises Sankt Georg in Bensheim führte in diesem Jahr zunächst zur Wallfahrtskirche „Mutter mit dem gütigen Herzen“ nach Waghäusel. Auf der Hinfahrt begrüßte Pfarrer Thomas Catta die Gruppe mit einem launigen Text zum Schmunzeln und Nachdenken. Uschi Hohmann sorgte wieder für ein zünftiges Frühstück.

Durch Pater Jürgen vom Orden der „Brüder vom gemeinsamen Leben“ erfuhr die Gruppe einiges über den Ort und das Kloster. Die Geschichte von Waghäusel beginnt im Jahr 1435 mit dem Fund einer kleinen Marienfigur.

Der Überlieferung nach fand ein Schäfer eine kleine Marienfigur in einer Eiche, nachdem er seine Schafherde erfolgreich auf den Ruf einer Stimme hin in Sicherheit vor dem Hochwassertragenden Wagbach bringen konnte. Er nimmt die Figur mit nach Hause, aber am nächsten Tag war sie wieder in der hohlen Eiche. Da es ihm nicht gelingt, die Statue in seinem Haus zu behalten, baute er dann am Fundort einen Bildstock für die heute noch erhaltene Figur.

Ihr wurden im Laufe der Zeit „wunderbare Kräfte“ zugeordnet und so entstand eine erste einfache Kapelle. Bischof Mathias von Rammung von Speyer ließ 1473 eine feste Kapelle bauen und in der Nähe des Wagbaches wurde ein kleines Häusel gebaut. Hier soll dann ein Eremit gelebt haben, der die, inzwischen zum Heiligtum gewordene, Marienfigur bewachte und den Strom der Gläubigen leitete.

Ab 1640 bewohnten Kapuziner das an der Kirche angebaute Kloster und betreuten bis 1999 die Wallfahrt und wirkten in der Seelsorge. Nach dem Weggang der Kapuziner wurde diese Aufgabe den „Brüdern vom Gemeinsamen Leben“ übertragen. Nach der Besichtigung der Wallfahrtskirche wurde das Hauptziel Bruchsal angefahren.

Im Musikautomaten-Museum

Bruchsals Geschichte als Residenz der Fürstbischöfe von Speyer war kurz und strahlend. Erbaut wurde die weitläufige Schlossanlage unter Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn. Es dauerte mehrere Jahrzehnte bis die Baulichkeiten vollendet waren. Der berühmte Baumeister Balthasar Neumann schaffte ein Treppenhaus das als „Krone aller Treppenhäuser des Barockstils“ gilt.

Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg in großen Teilen zerstört u. wieder aufgebaut. Am 28. Februar 1975 war die Wiedereröffnung. Heute befindet sich das Städtische Museum und das Deutsche Musikautomaten-Museum in seinen Räumen.

Ein besonderes Erlebnis war die faszinierende Führung, in der die Musikautomaten nicht nur erklärt, sondern von fachkundiger Hand auch vorgeführt werden. Die Tasten von Flügeln und Klavieren wurden wie von Geisterhand bewegt, Orgelklänge bezauberten, Geigen spielten unter Klavierbegleitung wie von selbst zum Tanze auf.

Nach genialen Eindrücken im Schloss war nun Zeit, die Stadt zu erkunden. Dankbar wurde die Rückfahrt zu einem tollen Abendessen in Ladenburg angenommen. Ilke Woißyk bedankte sich auf der Heimfahrt im Namen der Frauengruppe bei Uschi Hohmann für den wunderschönen Tag. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018