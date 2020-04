Marktplatz-Debatte nicht von vorn beginnen

Bensheim.Den Anblick des Bensheimer Marktplatzes empfindet der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Manfred Kern, laut seiner Stellungnahme (BA vom 11. April) als „traurig“. Dagegen seien viele Bensheimer erfreut über den freien Blick auf die Kirche Sankt Georg.

Der „Schorschblick“ sei kein trauriger Anblick, sondern soll erhalten bleiben, das ist die deutliche Meinung der Bürger und zentrale Zielsetzung bei der Gestaltung des Marktplatzes der Zukunft, schreibt die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung.

„Bürgermeister Rolf Richter setzt sich für eine zügige Planung ein, um mit den Baumaßnahmen zu beginnen und eine Belebung des Marktplatzes zu erreichen“, betont Stadtverordnete Petra Jackstein.

„Von der GLB war bisher keine Unterstützung für den Schorschblick zu vernehmen, und auch ihr Kandidat Manfred Kern scheint dem keine besondere Bedeutung beizumessen.“

Zudem befürworte die GLB ein Bürgerbegehren, das sich gegen den begonnenen Prozess zur Entwicklung eines Konzeptes für den Marktplatz richte. Es geht dabei um eine Änderung des Verfahrens beim Planungswettbewerb, die zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung führen würde.

Bürger umfassend beteiligt

Noch im vergangenen Jahr hätten die Grünen jedoch dem Ablauf zugestimmt, wie er jetzt mit der Formulierung von Rahmenbedingungen für die städtebauliche Entwicklung umgesetzt werde.

„Bei keinem anderen Vorhaben in den vergangenen Jahren wurden die Bürger schon bei der Sammlung von Ideen und ersten Ansätzen für die Planung so umfassend beteiligt wie bei der Gestaltung des Marktplatzes. Bei mehreren Veranstaltungen, an denen alle Interessierten teilnehmen konnten, wurden verschiedenste Aspekte diskutiert, bis sich schließlich der größte gemeinsame Nenner ergeben hat“, fasst Stadtverordneter Henning Ameis zusammen.

Dieses Ergebnis biete eine breite Grundlage für die weitere Planung. Für die CDU bleibe Bürgerbeteiligung ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses wie auch grundsätzlich der Kommunalpolitik. Dazu gehöre auch, dass eine zeitnahe Umsetzung erwartet wird und Debatten nicht immer von vorne anfangen sollten.

Bei der Entscheidung zum Stopp des Neubaus im vergangenen Sommer muss nach Meinung der Union jedem klar gewesen sein, dass sich daraus – berechtigt oder nicht – Zahlungsforderungen von Vertragspartnern ergeben könnten. Die nun erhobenen Vorwürfe in Bezug auf den Mietvertrag mit dem Café-Betreiber seien daher nicht verständlich.

Dies gelte besonders hinsichtlich der angeblich mangelnden Transparenz. Bei der MEGB, deren Tätigkeit betroffen ist, handelt es sich um eine privatrechtliche GmbH. Um gesellschaftsrechtliche Regelungen zu beachten, wurde ein Beirat eingerichtet. Diesem gehören Vertreter aller Fraktionen an, wie Stadtverordneter Feridun Bahadori in Erinnerung ruft: „Dort erhalten sie Informationen aus der Gesellschaft, um Vorgänge bewerten zu können.“

An der Sache vorbei gehe der Vorwurf des Grünen-Kandidaten Kern, im Rathaus kenne man das Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vom 10. März 2014 nicht. Die Richter hatten ein Auskunftsrecht der Stadtverordneten zu Angelegenheiten einer Eigengesellschaft bestätigt. Dementsprechend habe der Magistrat im Februar die Fragen des Stadtverordneten Rolf Tiemann beantwortet, die potenzielle Entschädigungen für den Fall der Nichterfüllung des Mietvertrages betrafen.

Nun hat der FWG-Vertreter weitere Fragen direkt an den Geschäftsführer der MEGB gerichtet. Dieser sei zur Auskunft nur gegenüber den Organen der Gesellschaft verpflichtet, so dass er eine Beantwortung im Beirat angeboten habe. Soweit rein interne Vorgänge betroffen sind, sehe auch das Verwaltungsgericht Gießen kein Auskunftsrecht der Stadtverordneten, so die CDU.

Alle Fragen zum Vertragsverhältnis der städtischen GmbH mit dem Café könnten im Beirat besprochen werden. Anstatt seine Fragen dort zu stellen, habe Rolf Tiemann eine Teilnahme an dessen Sitzung ausgeschlagen und suche den Konflikt in der Öffentlichkeit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.04.2020