Marktplatz: Die Zeit der Entscheidung naht

Bensheim.Ein Blick in die Zukunft des Marktplatzes werfen? Dafür braucht es nicht nur viel Fantasie, sondern ein gewisses Maß an Flexibilität, abhängig vom jeweiligen Standpunkt. Gibt es einen Nachfolger für das Haus am Markt? Wie viel „Schorschblick“ bleibt erhalten? Wird Raum für Gastronomie und Freiraum für ein Verweilen ohne Konsumzwang geschaffen?

Bürgernetzwerk und Stadt hatten sich in den

...