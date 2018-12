Marktplatz-Pläne und Pflegeplätze

Bensheim.Erster Stadtrat Helmut Sachwitz und CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk berichten bei der Senioren-Union über aktuelle Themen aus Bensheim. Sie werden die Pläne für die Belebung des Marktplatzes darstellen, darunter der Neubau des Hauses am Markt. In das Gebäude soll ein Café oder Restaurant einziehen.

Um dem Bedarf an Pflegeplätzen für ältere Menschen zu entsprechen, gibt es mehrere Vorhaben in der Stadt: Ein Heim bei der Villa Medici in der Nibelungenstraße und die neue Nutzung des Geländes der bisherigen DRK-Unterkunft in der Rodensteinstraße. Zudem werden die Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in den Wohngebieten und auf öffentlichen Plätzen erläutert, für die sich die CDU eingesetzt hat.

Die öffentliche Veranstaltung mit Sachwitz und Woißyk findet statt am Montag (10.), um 20 Uhr, im Kolpinghaus, Am Rinnentorte 46. Die Senioren-Union lädt interessierte Bürger zur Teilnahme ein. red

