Marktplatz, Radverkehr und Corona-Hilfen

Bensheim.Zu ihrer dritten Präsenzsitzung seit Lockerung der Coronaregeln kommen die Mandatsträger der FDP heute (24.) im Kolpinghaus zusammen.

Nach den Berichten aus dem Sozial-, dem Bau- und dem Hauptausschuss werden die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlungen am 25. Juni und 2. Juli final vorbereitet. Besprochen werden dabei auch die „offenkundig publikumswirksamen Anträge von GLB und BfB zu Punkten wie Temporegelungen und Flächenverbrauchen, die sie als Teil der Koalition bis vor wenigen Monaten noch anders oder ohne Handlungsbedarf sahen“, so die FDP.

Darüber hinaus beraten die Sitzungsteilnehmer das Thema Innenstadtentwicklung und hier besonders das Thema Marktplatzbebauung und die jüngsten Aktivitäten von Initiativen, Netzwerken und Fraktionen, nachdem im September 2019 und zuletzt im Februar 2020 grundsätzliche Beschlüsse ohne Zutun der FDP dazu gefasst worden waren.

Streit war absehbar

„Uns war schon letzten Sommer und Herbst klar, dass das ganze Thema in einen Streit münden wird,“ so Jascha Hausmann: „Angefangen mit dem Abriss des Hauses am Markt, dem von vielen kritisch gesehenen Konzept für die Nutzung des Nachfolgebaus, dem überraschend verkündeten Stopp inklusive einer merkwürdigen Verhaltensweise der Unteren Denkmalschutzbehörde, bis hin zu einem von Beginn an von Teilen der Bevölkerung kritisch gesehenen gesteuerten Bürgerbeteiligungsprozess, mündend nun in einem Versuch, ein Bürgerbegehren zu initiieren, das quasi wieder alles zurück auf Start bewirken würde.“ Er könne verstehen, so Stadtverordneter Tobias Fischer, dass das Vertrauen vieler Bürger und besonders junger Menschen angesichts solcher Abläufe in Politik und Verwaltung schwinde.

Einig waren sich die Freidemokraten schon in ihrer vorherigen Zusammenkunft, das modifizierte Corona-Sonderprogramm des Magistrats, das trotz der Coronakrise-bedingten städtischen Finanzprobleme eine angemessene kommunale Unterstützung vorsehe, vollumfänglich mitzutragen. Nicht mittragen wird die FDP die Verwaltungsvorlage bezüglich Bereitstellung von 220 000 Euro für eine Altlastenbeseitigung auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepot in der Rheinstraße. red

