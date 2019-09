Marktplatz, Straßenbeiträge, Haushalt

Bensheim.Diese Stadtverordnetenversammlung geht so richtig ins Geld – wenngleich man noch nicht weiß, wie teuer es wirklich wird. Es stehen aber einige Vorhaben auf der Tagesordnung, die finanziell mittel - und langfristig ihre Spuren hinterlassen werden. Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause tagen die Fraktionen am heutigen Donnerstag (12.) ab 18 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.

Ein

...