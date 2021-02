Marktplatzbrunnen närrisch umgestaltet

Bensheim.In närrischem Outfit präsentiert sich seit vergangenem Freitag der Marktplatzbrunnen in der Bensheimer Innenstadt. Engagierte Mitglieder der Frauenfastnacht, der Bensheimer Karneval-Gesellschaft, der Grieseler Rote Funken und der Narrenmesse am Fastnachtssonntag mit den Konfettis gestalteten den Brunnen in zentraler Lage mit närrischen Requisiten, Bildern und anderen typischen Dingen aus dem Fastnachtsleben aus und lieferten somit einen neuen interessanten Blickfang für die Fußgängerzone in der Innenstadt. Wer außerdem 50 Cent einwirft, kann zudem noch Musik und Grußworte von Mitwirkenden der Bensheimer Fastnacht hören.

Der Sankt-Georgs-Brunnen wird damit in der nächsten Zeit als vierfarbbunter Blickfang in der Fußgängerzone für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen – schließlich müssen die Fastnachter in diesem Jahr wie viele andere auch auf ihren karnevalistischen Alltag zum Jahresanfang verzichten. tz/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.02.2021