Marlene Ruland feiert 95. Geburtstag

Bensheim.Sie freut sich jeden Tag über ihren Ausblick aus dem Wohnzimmer auf die Silhouette der Bergstraße mit dem Kirchberghäuschen und der Stadtkirche Sankt Georg. Ganz besonders, wenn die Sonne scheint. Marlene Ruland, geborene Kominek, ist vielen Menschen in der Region bekannt und so werden sich natürlich jede Menge Gratulanten bei ihr melden, denn heute feiert sie ihren 95. Geburtstag.

Geboren wurde die Jubilarin in Goldenstein im Sudetenland. Nach ihrer schulischen Ausbildung war sie im elterlichen Hotelbetrieb tätig. 1945 wurde die Familie vertrieben und kam nach Bensheim-Gronau. Marlene Kominek fand eine Anstellung als Stenotypistin im Büro der Anwaltskanzlei Arndt in Heppenheim. 1950 heiratete sie Franz Ruland, den langjährigen Rektor der Schillerschule in Auerbach, der 1999 verstarb.

Nach der Geburt des zweiten Sohnes gab sie ihre Anstellung auf und kümmerte sich fast ausschließlich um den Haushalt und die Familie. Bei der Volkshochschule und auch privat gab sie aber weiter Stenokurse.

Gesprächsgruppe gegründet

Ehrenamtlich engagierte sich Marlene Ruland zusammen mit ihrem Mann für Angehörige von psychisch kranken Menschen und gründete mit ihm im Haus Orbishöhe in Zwingenberg eine Gesprächsgruppe, die sich monatlich dort traf. Das Engagement in einer Spinngruppe hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Die gesponnene Wolle hat sie selbst verarbeitet und immer wieder gerne die Familienmitglieder und Freunde bestrickt. Sie verstand es auch, Teppiche zu weben. Zeitlebens war ihr der Zusammenhalt der Familie sehr wichtig. So erinnert sie sich gerne an Feste, die immer im großen Kreis gefeiert wurden. Urlaube, meist mit dem Wohnwagen, genoss Marlene Ruland ebenfalls.

Später dann war sie mit ihrem Mann mit dem Flugzeug im nahen und fernen Ausland unterwegs. Wegen der Corona-Krise muss leider in diesem Jahr die große Geburtstagsfeier ausfallen. „Die holen wir aber nach“, verspricht Ingeborg Deichmann, die Nichte von Marlene Ruland. df

