„Marode Bausubstanz ein Problem“

Bensheim.Als eines der wenigen Maklerbüros kümmert sich die Immo-Plan GmbH nach eigenen Angaben um die Vermietung von Gewerbeflächen, auch in der Innenstadt von Bensheim. „Da ich hier geboren bin und hier lebe, sehe ich es – auch als Mitglied des Gewerbekreises Auerbach – als meine Pflicht an, diese Säule des Immobiliengeschäfts mit zu bearbeiten“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang von Holtum.

Aktuell bemühe er sich unter anderem um die Vermietung einer Arztpraxis in der Schuhgasse, eines Friseurladens in der unteren Hauptstraße sowie einer weiteren Arztpraxis und einer Apotheke in der Rodensteinstraße. Das dortige Ärztehaus an der Ecke Wilhelmstraße wird frei, weil die bisherigen Mieter in den Neubau an den Berliner Ring ziehen.

„Reiner Fahrstandort“

Der Vorteil am Berliner Ring liegt in der Attraktivität der Neubauten, wenngleich von Holtum den Wegzug der Mediziner und des Apothekers aus der Innenstadt bedauert, denn dort sei gerade für ältere Menschen die bessere Erreichbarkeit gegeben. Der Berliner Ring sei ein reiner Fahrstandort. Das Gebäude in der Rodensteinstraße liege seiner Meinung nach verkehrstechnisch gut, sei jedoch etwas in die Jahre gekommen und mit einem Neubau nicht zu vergleichen.

Woran hakt es aus Sicht des Immobilienfachwirts im Bensheimer Zentrum? Ein Problem sei auch die zum Teil marode Bausubstanz einiger Häuser, die zum Beispiel keinen ebenerdigen Zugang und keinen Fahrstuhl haben und damit nicht behindertengerecht begehbar sind. „Oft ist nur das Erdgeschoss einigermaßen modernisiert und nutzbar, die Räume im Obergeschoss sind in einem baulich schlechten Zustand und stehen leer – wie beispielsweise in der Hauptstraße 4“, so von Holtum.

Auf die Eigentümer zugehen

Hier sollte die Stadt mehr auf die Eigentümer zugehen und Konzepte sowie Vorschläge für die Nutzung und die Finanzierung machen. „Es gibt Förderbanken und Fördermittel, wo Kapital vorhanden und zugänglich ist, was viele betroffene Immobilieneigentümer nicht wissen. Eigentümer und Stadt können, je nach Förderprofil und Projekt, solche Mittel beantragen, und die Stadt kann theoretisch solche Mittel projektbezogen weitergeben“, meint der Geschäftsführer.

Positiv sieht er die Aktivitäten des Vereins „Bensheim Aktiv“. Deren Aktionen in der Innenstadt seien lobenswert und sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Mit dem Bürgerforum sammelt darüber hinaus zurzeit das Bürgernetzwerk verschiedene Ideen zur Belebung und Zukunftssicherung der Innenstadt, die nach Ansicht der Macher in konkrete Projekte münden sollen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019