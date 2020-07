Martina Hardenberg verabschiedet

Auerbach.Mit einer Feierstunde wurde die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte Steinweg in Auerbach, Martina Hardenberg (Bildmitte), doch noch offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Was im April – wie bereits berichtet – unter Pandemiebedingungen nicht möglich war, wurde nun nachgeholt.

Mit sehr persönlichen und wertschätzenden Gruß- und Dankesworten durch Pfarrer Christof Achenbach (li.), Elternbeiratsvorsitzende Julia Wiebe, Katja Spieker-Schöneberg und Annette Wenz als Vertreterinnen des Teams, Claudius Keller (re.) als Mitglied des Kirchenvorstandes, Andrea Bernhardt, Gabriele Herzberger und Helmuth Degenhardt als Mitarbeiter des Gemeindezentrums sowie die neue Kita-Leiterin Beate Sewald wurde die sehr engagierte und zeichensetzende Arbeit von Martina Hardenberg gewürdigt.

Ganz besondere Grüße überreichten ihr drei ehemalige Kindergartenkinder noch am Tor der Kindertagesstätte. red/Bild: Kita

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020