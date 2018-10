Martinsfeier mit Verlosung

Bensheim.Angesichts der bislang sommerlichen Oktober-Temperaturen mag man es kaum glauben: Sankt Martin steht in den Startlöchern. Am Vorabend des Martinsfestes laden für Samstag, 10. November, die katholische Kirchengemeinde Sankt Georg und die Kitas Albertus und Liebfrauen Jung und Alt bei Einbruch der Dunkelheit zu einer gemeinsamen Martinsfeier ein.

Kinderkantorei zum Auftakt

Die Veranstaltung in Gedenken an den Heiligen Martin, Bischof von Tours, beginnt um 17.30 Uhr in der Kirche Sankt Georg mit einem Martinsspiel der Kinderkantorei unter Leitung von Regionalkantor Gregor Knop. Im Anschluss geht der Martinszug, angeführt von der Stadtkapelle, durch die Innenstadt. Start und Ziel ist jeweils am Marktplatz. Die Veranstalter hoffen, dass wieder viele Kinder mit selbstgebastelten Laternen Sankt Martin auf dem Pferd folgen werden.

Zur Abschlussfeier auf dem Marktplatz werden rund um das Martinsfeuer Glühwein und Kinderpunsch verkauft. An den Nachwuchs werden kostenlos süße Brezel verteilt. Für einen Euro können Feinschmecker bereits vor der Martinsfeier Lose erwerben.

Auf den Gewinner wartet eine tiefgefrorene Martinsgans aus dem vorderen Odenwald. Außerdem werden Gutscheine für drei weitere XXL-Gänse aus artgerechter Haltung verlost. Der Erlös geht an das Sternsingerprojekt. gs

