Martinsfeuer der Fehlheimer Kita

Fehlheim.Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus Fehlheim trafen sich in ihrer Kirche, um das Fest des Heiligen Martin zu feiern. Nachdem die Geschichte über Sankt Martin von den Erzieherinnen erzählt wurde, machten sich alle mit ihren selbstgebastelten Laternen auf den Weg zum Martinsfeuer am Feuerwehrhaus. Der Martinsumzug wurde von Chantal Ohlemüller und ihrem Pony Donna angeführt. Natürlich begleitete der KKMV Fehlheim den Umzug musikalisch. Am Feuerwehrhaus angekommen, entzündete die Freiwillige Feuerwehr Fehlheim das Martinsfeuer.

Die Erzieherinnen verteilten an die Kinder Weckmänner, der Elternbeirat der Kita sorgte für das leibliche Wohl. red/Bild: Kita

