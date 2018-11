Martinsspiel in der Stadtkirche

Bensheim.Kinder und Erwachsene waren am Samstagabend zum Martinsfest in die Stadtkirche Sankt Georg eingeladen. Mit dabei waren die Kinder der Kindertagesstätten Sankt Albertus und Liebfrauen. Die Kinderkantorei unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop begleitete das kleine Theaterstück, in dem Sankt Martin, gespielt von Oskar Ricker, seinen Mantel teilte, mit Martinsliedern musikalisch.

In Begleitung der Stadtkapelle zog dann der Martinsumzug durch die Straßen der Innenstadt und endete auf dem Marktplatz, wo ein großes Martinsfeuer der KJG wartete. Die Kindertagesstätten boten Kinderpunsch, Glühwein und Martinsbrezeln an. Der Erlös eines Losverkaufs geht an die Sternsingeraktion 2019. Zu gewinnen gab es küchenfertige Martinsgänse und große Martinsbrezeln. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018