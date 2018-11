Martinszug durch Hochstädten

Hochstädten.Auch die evangelische Kindertagesstätte Regenbogen aus Hochstädten veranstaltete einen Martinsumzug. Die Erzieher staunten nicht schlecht, als sich „das halbe Dorf“ am verabredeten Treffpunkt – dem Hochstädter Haus – traf.

Außer den Kindern mit ihren Eltern waren viele Ehemalige und künftige Kinder mit ihren Eltern gekommen. Auch Omas und Opas wollten dieses Fest mit ihren Enkeln gemeinsam feiern.

Nachdem die Kinder ihre Laternenlieder gesungen hatten, die von Herrn Hesse mit der Trompete begleitet wurden, setzte sich der lange Zug durch das Neubaugebiet in Richtung Kindergarten in Bewegung. Unterwegs wurde am Feuerwehrhaus gestoppt, um dort ein Lied zu singen. Im Kindergarten führten die Kinder ein Klangspiel von der Geschichte des heiligen Martin vor.

Bei Waffeln, Pizzabrötchen, Laugenstangen, Glühwein und Punsch feierten die Besucher zusammen. Dieses wirklich gut besuchte Fest zeigte wieder, dass die Kindertagesstätte mehr als nur eine Kindertagesstätte ist.

Sie ein wichtiger Teil des Dorfes, ein Ort der Begegnung und der Kommunikation. red/Bild: Kita

