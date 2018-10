Marx – ein Prophet der Globalisierung

Bensheim.Vor 200 Jahren wurde Karl Marx in Trier geboren. Gemeinsam mit Friedrich Engels wurde der Philosoph, Ökonom und Kapitalismuskritiker zum einflussreichsten Vordenker des Kommunismus und Sozialismus. Seine Theorien gewinnen in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung zunehmend an Relevanz.

„Marx war auch ein Prophet der Globalisierung“, so der Historiker Jürgen Herres in Bensheim. Denn er habe die fortwährende Umwälzung der Produktion und Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände bereits 1848 voraus gesagt, als in deutschen Landen die Industrialisierung noch gar nicht stattgefunden hatte. der Visionär Marx erkannte, dass die Ausbeutung des Weltmarkts die Produktion und den Konsum aller Länder auf einer kosmopolitischen Ebene bestimmen wird. Das klingt in der Tat wie eine Vorwegnahme der Globalisierung. Marx Krisentheorien sind heute wieder hochaktuell.

Im PiPaPo-Theater hat Herres Marx’ Wirkung auf die Gegenwart nachgezeichnet und ihn auf seiner letzten großen Reise ins nordafrikanische Algier begleitet. Dort hat er nicht nur seinen Bart verloren: Wie durch etliche Briefe bekannt ist, ließ die revolutionäre Ikone unterwegs noch einmal sein Leben Revue passieren. Der Historiker, wie Marx in Trier geboren, beleuchete in Bensheim das politische und journalistische Wirken des Kapitalismuskritikers sowie seine Rolle in Europa und der Welt. Veranstalter war der Freundeskreis Kleinkunst und Kultur. Vorsitzender Heinz-Jürgen Schocke begrüßte den Referent in kleiner, aber interessierter Runde. Seit 1994 ist Herres wissenschaftlicher Mitarbeiter im Akademieprojekt der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wo er auch einer der Autoren ist.

In Bensheim bezeichnete er Marx als einen der zentralen Architekten des europäischen Sozialismus. Sein politischer wie ideologischer Einfluss auf die sich im 19. Jahrhundert bildenden Arbeiterbewegungen wurde in der westlichen einerseits und in der marxistisch-leninistischen Forschung auf der anderen Seite durchaus unterschiedlich bewertet. Es sei ihm vor allem darum gegangen, die Anhänger der Internationale zur Anerkennung seiner kommunistischen Theorie zu bringen, so Herres, der Marx` Reisestationen mit bestimmten Ereignissen und Lebensphasen vereinte und so ein plastisches Bild dieser späten Jahre zeichnete. Angereichert wurde sein Vortrag durch biografische Rückblenden sowie gesellschaftliche, politische und historische Einordnungen.

„Wir müssen Marx als westeuropäischen Radikalen sehen, der von der französischen revolution beeinflusst ist“, so der Wissenschaftler. Ab 1843 wurde er in Paris zum Kommunisten. Im Zuge der Industriellen Revolution finden gravierende soziale Umbrüche statt, die seinen Kurs forciert haben. 1845 gab er die preußische Staatsbürgerschaft auf und wurde staatenlos. In räumlicher Hinsicht ist der Man mit dem Rauschebart ohnehin nicht leicht zu verorten.

Und wieder Koffer packen

Anfang 1845 war es für den damals 26-jährigen einmal mehr Zeit, die Koffer zu packen. In Paris, wo er mit seiner Frau Jenny von Westphalen und der gleichnamigen Tochter die letzten zwei Jahre verbracht hatte, war er bei den Behörden durch Publikationen und Aktivitäten im Umfeld der deutschen Exilanten-Gemeinde zur Unperson geworden. Er folgte seinem Ausweisungsbefehl und verließ Frankreich Richtung Brüssel. Im liberalen Staat begann seine aktive politische Karriere. Im Zuge der französischen Februarrevolution 1848 wurde Marx verhaftet und nun auch aus Belgien ausgewiesen. Im Londoner Exil entstanden seine ökonomischen Hauptwerke „Das Kapital“, 1867 wurde der erste der drei Bände veröffentlicht. „Marx suchte nach der ökonomischen Logik des Kapitalismus“, so Jürgen Herres.

In seinen letzten zehn Lebensjahren habe Marx weniger geschrieben als gelesen. 1882 brach er nach Nordafrika auf, um in dem trocken-heißen Klima seine Krankheiten auszukurieren. Er ist in einer traurigen Gemütslage, als in Marseille einen Dampfer nach Algerien besteigt. Seine Frau war vor einigen Monaten gestorben. Womöglich war die schwere physische und psychische Krise ein Grund dafür, sich bei einem Barbier den Bart (des Propheten) abrasieren und den nicht mehr ganz so mächtigen Haarschopf stutzen zu lassen.

Sein größter Irrtum

Hinzu kamen Selbstzweifel, so Herres: Sein größter Irrtum bestand wohl darin, dass er die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt hatte. Außerdem trafen seine Prognosen, dass sich die sozialen Zustände weiter verschärfen würden, so nicht ein. Vor allem für Großbritannien als fortschrittlichstes Land hatte er diese Entwicklung vorausgesagt. Doch gerade durch die Erfolge der Arbeiterbewegung verbesserten sich die Lebensumstände der Menschen – die angekündigte Revolution blieb aus. Für Marx Situation am Lebensende spreche auch der Umstand, dass die zweiten und dritten Bände vom „Kapital“ seit 1867 nicht vollendet wurden.

Was bleibt zurück? Marx habe den Siegeszug eines profitorientierten Systems erkannt, und in ihm letztlich auch eine „Wachstums-und Wohlstandsmaschine“, so Herres, der den Philosph und Gesellschaftstheoretiker als wichtigen Teil des politischen und kulturellen Erbes in Europa bezeichnet. „Wir betrachten Marx aber noch immer zu sehr durch die Brille des 20. Jahrhunderts.“ Es gehe darum, ihn in seiner Zeit zu verstehen, in der er als in die Zukunft hineindenkender Philosoph mit gestalterischem Anspruch Bleibendes geschaffen habe.

