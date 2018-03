Masken-Männer vertreiben den Winter

Anzeige

Großer Schicksalschlag

Was die Bedeutung des Brauchs anbelangt, gibt es zwei Versionen: Die eine spricht von kultischen Handlungen, die der Austreibung des Winters dienen. Die andere Theorie geht auf die Angst vor den Osmanen zurück.

Bei Mohács hat Ungarn einen der größten Schicksalsschläge seiner Geschichte erlitten: die Niederlage gegen die Türken auf dem Schlachtfeld von Mohács im Jahre 1526. Nach dieser verlorenen Schlacht begann in Ungarn die 150 Jahre währende Türkenherrschaft. Erst danach waren sie wieder die Herren im eigenen Haus. Mit den furchterregenden Masken haben die Männer von Mohács die Türken in Angst und Schrecken versetzt und somit vertrieben.

Egal, für welche Version man sich entscheidet, in Mohács wird sechs Tage lang gefeiert. Diesmal wurde bei strahlendem Sonnenschein, aber knackigen Minus-Graden der Winter vertrieben und verbrannt und der Frühling begrüßt. Gut und gern 80 000 Menschen aus Ungarn, Deutschland, Österreich, aus Polen, Kroatien, Rumänien und Frankreich kamen in die Bensheimer Partnerstadt, um an diesjährigen Buschofest teilzunehmen. Höhepunkt zwar zweifellos das Entzünden des riesigen, sieben Meter hohen Scheiterhaufens auf dem Marktplatz vor dem Mohácser Rathaus.

Aus Bensheim weilte Bürgermeister Rolf Richter in offizieller Mission in Mohács, lernte, ebenso wie die unter anderem für Städtepartnerschaften zuständige Mitarbeiterin im Rathaus, Susanne Kracht, den Buschobrauch kennen. Richter nutzte aber auch die Gelegenheit, intensive Gespräche mit dem Mohácser Bürgermeister József Szekó, den beiden Vizebürgermeistern Erika Kovacsne-Bodor (Schule und Bildung) und Aron Cserdi (Kultur und Medien) sowie der Direktorin des Behinderten- und Sozialheimes Pándy Kálman, Kati Kolutácz zu führen.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Bensheimer Bürgermeister von der Arbeit, die in diesen Einrichtungen geleistet wird. Rolf Richter informierte sich nicht nur über die kleinen Wohneinheiten, in denen psychisch Kranke teilweise ein eigenständiges Leben führen, er verschaffte sich auch einen Eindruck über die Möglichkeiten einer geregelten Arbeit, der die Bewohner nachgehen, sei es in der Töpferei, in der eigenen Wäscherei und Gärtnerei oder der Großküche, in der täglich 700 Mittag- und Abendessen zubereitet werden.

Geschätzte Fachfrau

Die Leiterin dieser Einrichtung, in der rund 300 Bewohner leben, ist eine geschätzte Fachfrau in Ungarn und dem europäischen Ausland. Ihre Erfahrung, ihre Ratschläge werden nicht nur im ungarischen Sozialministerium geschätzt.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács, Franz Müller, vereinbarten Rolf Richter, József Szekó und Kati Kolutácz in diesem Jahr eine Ausstellung in Bensheim zu präsentieren, in der preisgekrönte Bilder psychisch Kranker gezeigt werden, die unter anderem auch schon in Schweden und der Schweiz zu sehen waren, aber auch Arbeiten von Mitarbeitern der Behindertenwerkstatt Auerbach.

Die beiden Bürgermeister erklärten sich spontan bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Im Mohácser Rathaus konnte der Bensheimer Freundeskreis im Beisein der beiden Bürgermeister Spenden an die Eltern eines schwerstbehinderten siebenjährigen Mädchens übergeben, die für deren kostspielige Behandlung selbst aufkommen müssen.

Ebenso wurde das Behindertenheim mit einer Geldspende bedacht, und die deutsche Selbstverwaltung in Mohács, das sind die Donauschwaben, deren Leiterin, Gabriella Hahner-Feth, die Unterstützung entgegennahm. Alle Spenden hatte ein Bensheimer Unternehmer zur Verfügung gestellt.

Mit dem Vorsitzenden des Freundeskreises Mohács – Bensheim, György Werner, und dem Kulturattaché der Stadt Mohács, Gyuri Lehel, wurden gemeinsame Aktionen vereinbart, so soll Mitte März wieder ein Hilfstransport von Bensheim nach Mohács gehen, im Mai reist dann eine 39-köpfige Gruppe aus Bensheim in die Partnerstadt, zum Winzerfest findet der Gegenbesuch in Bensheim statt.

Zum Bergsträßer Weinfrühling Ende April wird eine kleine Delegation aus Mohács Bensheim besuchen, und zur Eröffnung der Bilderausstellung, wahrscheinlich im Oktober, wird ebenfalls eine kleine Mohácser Gruppe in Bensheim erwartet. mül

