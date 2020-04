Masken-Spende für Mediziner

Bensheim.1500 Schutzmasken, darunter 500 vom Typ KN95, hat die in Bensheim ansässige ClickPlastics AG bei Herstellern in China geordert – um sie an das Bensheimer Krankenhaus, Arztpraxen und Seniorenheime nach Bedarf kostenlos zu verteilen. „Wir haben Kontakt zu zuverlässigen Lieferanten in Asien“, erklärt Mitgesellschafterin Christine Eberle im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die guten Beziehungen nutzte der 1999 in München gegründete Komplettanbieter für technische Kunststoffgranulate nun ein zweites Mal aus, um die dringend benötigte Schutzausrüstung an die Bergstraße zu holen. Die Masken sollen als Beitrag des Unternehmens zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschenkt werden. Ärzte werde man um eine Spende für die Bensheimer Tafel bitten, so Eberle. Der Verein könne momentan ebenfalls jede Hilfe gebrauchen. Wer im medizinischen Bereich tätig ist, kann über die Mailadresse christine.eberle@clickplastics.com die weitere Vorgehensweise klären. Die Aktion läuft, so lange der Vorrat reicht. Wer letztlich wie viele Masken erhalten kann, hängt von der Nachfrage ab. Dass Bedarf besteht, ist unbestritten. Sie kenne viele Praxen, in denen händeringend versucht werde, an Mund-Nasen-Schutz zu kommen.

Lieferung per Luftfracht

Die Lieferung ist per Luftfracht verschickt worden und bereits an der Robert-Bosch-Straße eingetroffen. Die Gesamtkosten trägt die Bensheimer Firma. Bereits vor drei Wochen hatte ClickPlastics 400 Masken verschenkt. Eine dritte Unterstützungsaktion wird es voraussichtlich nicht geben. Die Geschäftsführer hoffen, dass sie mit ihrem Vorstoß andere Unternehmen motivieren, ebenfalls ihre Verbindungen nach Asien zu nutzen und Masken zu spenden. „Wir vermitteln natürlich gerne Kontakte zu Lieferanten aus China“, betont Christine Eberle. Gerade in der momentanen Situation sei es wichtig, seriöse Geschäftspartner zu haben.

Im November feierte ClickPlastics sein 20-jähriges Bestehen. Im April 2019 vergrößerte man die Produktions- und Bürofläche am Firmensitz in der Robert-Bosch-Straße, um dem gestiegenen Platzbedarf Rechnung zu tragen. Für ein bis dahin vermietetes Nachbargebäude wurde praktisch Eigenbedarf angemeldet.

Die Aktiengesellschaft ist einer der wichtigsten Material-Lieferanten für die Spielwarenmarke Playmobil. Außerdem ist man als exklusiver Vertriebsrepräsentant großer asiatischer Granulathersteller europaweit tätig. dr

