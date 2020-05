Corona-Pandemie

Mancher Autokäufer hält sich noch zurück

Wochenlang herrschte Stille in den Verkaufsräumen der Autohäuser an der Bergstraße. Coronabedingt mussten sie geschlossen bleiben. Erst seit dem 20. April dürfen Kunden wieder die Ausstellungsfahrzeuge in Augenschein nehmen – ...