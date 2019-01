Vor wenigen Tagen sind den Absolventen des Dirigentenlehrgangs des Bundes deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen bei Freiburg feierlich ihre Abschlusszeugnisse übergeben worden. Einer von ihnen ist der Dirigent des Vor- und Hauptorchesters der Abteilung Musik der TSV Rot-Weiß Auerbach: Mathieu Ochs. Der 24-Jährige hat den Lehrgang in der Qualifikationsstufe C 3 mit sehr gutem Erfolg bestanden.

Die Ausbildung findet jährlich über elf Monate an Wochenenden statt und ist aufgeteilt in vier Theoriephasen, fünf Praxisphasen sowie jeweils ein Wochenende Theorie- und Praxisprüfung. Im BDB, der bundesweit anerkannte Aus- und Weiterbildungen für Dirigenten anbietet, ist die Stufe C3 die Höchststufe.

Theorie und Praxis

Im praktischen Teil der Ausbildung wird unter anderem Schlagtechnik, Methodik sowie Kommunikation mit dem Orchester gelehrt. Des Weiteren wird aber auch theoretisches Wissen wie Harmonielehre, Gehörbildung und Pädagogik vermittelt.

Praktisch geprüft wird schlussendlich das Dirigat von zwei Musikstücken, wobei eins vorgegeben und eins vom Dirigenten selbst gewählt wird. Sein selbst gewähltes Stück hat Mathieu Ochs beispielsweise beim Jahreskonzert 2018 mit dem Hauptorchester des Musikvereins Auerbach aufgeführt.

Der junge Dirigent kann die C3-Ausbildung beim BDB für Dirigenten im Amateurbereich nur empfehlen. Besonders gut gefallen hat Mathieu Ochs das Coaching der Dozenten, allesamt erfahrene Dirigenten.

Positiv hervorheben möchte der junge Mann aber auch das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe, woraus immer wieder neue Impulse für das eigene Repertoire entstanden sind. Alles in allem war es eine sehr schöne Zeit für ihn – mit einem erfolgreichen Abschluss. red/Bild: Ochs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019