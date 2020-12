Medienschrank in Langwaden

Langwaden.Nach der Kommunalwahl 2016 war eine der ersten Amtshandlungen des neu gewählten Ortsbeirates die Einrichtung eines Medienschrankes in der Bushaltestelle neben dem Dorfgemeinschaftshaus.

Gut vier Jahre später – ein Vierteljahr vor dem Ende der aktuellen Wahlperiode – ist der Ortsbeirat in gleicher Angelegenheit wieder aktiv geworden. In Eigeninitiative wurde das Buswartehäuschen neu gestrichen und es wurde ein neuer Medienschrank aufgestellt. Er ist nicht nur doppelt so groß, er gibt durch seine Türen mit Fenstereinsatz auch Einblick in das Angebot.

Nun besteht die Möglichkeit, mehr Bücher und Medien anzubieten und auch die Auswahl ist durch die komfortable Höhe besser einzusehen. js/Bild: Ortsbeirat

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020