Meditation am Abend im Hospiz

Bensheim.Das Hospiz Bergstraße lädt zur „Meditation am Abend“ am kommenden Montag, 20. Januar, von 19 bis 20 Uhr ein. Die Meditation am Abend bietet die Gelegenheit, mit Texten, Musik und Stille vom Alltag innezuhalten, durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen, heißt es in der Ankündigung.

Parkhäuser benutzen

Das kostenlose Angebot findet in den Räumlichkeiten des Hospiz Bergstraße, Kalkgasse 13 in Bensheim statt und ist offen für alle Menschen, die Interesse daran haben. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Da es nur wenig Parkmöglichkeiten am Hospiz gibt, wird gebeten, die nahe gelegenen Parkhäuser Guntrum-Galerien und Platanenallee zu nutzen. Von dort ist das Hospiz in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. red

