Meditation am Abend verschoben

Bensheim.„Mehrere Wochen leben wir alle, auf der ganzen Welt, nun schon in einem ganz außergewöhnlichen Zustand der Verlangsamung, in unseren Kontakten reduziert und ohne die bisher so selbstverständlichen Freiheiten. Wir im Hospiz haben uns der Situation angepasst“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter sind zurzeit alle Veranstaltungen, einschließlich der Mediation am Abend, im stationären Hospiz abgesagt. „Wir freuen uns, wenn wir hoffentlich bald wieder in Richtung Normalität laufen können, wie auch immer diese dann aussehen mag“, schreiben die Organisatoren.

Man sei zuversichtlich, ab dem 21. September die Mediation am Abend wieder im Hospiz anbieten zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020