Meditation: Fitnessstudio für den Geist

Bensheim.Kann man lernen, das Denken einzustellen und dabei Erfahrungen erleben und in der Ruhe gleichzeitig die Stille hören? Was sich auf den ersten Blick wie Feuer und Wasser anhört und auf Gegensätze schließen lässt, ist tatsächlich kein Hexenwerk und schon gar kein Hokuspokus.

Wer möchte schließlich nicht gern manchmal aus dem Hamsterrad aussteigen, den Stress im Job und Alltagssorgen und -ängste hinter sich lassen, sich unabhängig von Impulsen machen und stattdessen sein Bewusstsein durch innere Gelassenheit verändern?

Dass das „Loslassen, um wirklich da zu sein“ nicht von heute auf morgen funktioniert, gewisse Techniken voraussetzt, Training verlangt und ein beständiger Prozess ist, erscheint logisch. Die beiden jungen Theologen und Kontemplationslehrer Daniel Rothe und Andreas Mager haben sich deshalb zusammengetan und bieten in Kooperation mit der Kirchengemeinde Sankt Georg und mit Unterstützung von Pfarrer Thomas Catta mit Beginn der Adventszeit ein ganzjähriges kostenloses Angebot in Meditation und Kontemplation an. Die Teilnahme ist an keine Bedingungen geknüpft.

In christlicher Mystik verankert

„Unser Kurs ist keine Missionsveranstaltung und offen für alle Menschen, egal ob religiös, Kirchenmitglied oder Atheist, ob alt oder jung“, versichern beide. Und zum Meditieren muss man auch nicht zum Dalai Lama fahren und kein Buddhist werden, fahren sie lachend fort. Schließlich gebe es die Praxis der Meditation – im christlichen Sprachgebrauch wird der Begriff Kontemplation verwendet – in der christlichen Mystik seit vielen Jahrhunderten.

Tatsächlich sei diese uralte Tradition im Mittelalter für lange Zeit in Vergessenheit geraten und erst Mitte des 20. Jahrhunderts stärker in den Fokus gerückt.

„Wir wollen alte Kulturtechniken wieder bekannt und lebendig machen“, sagen Rothe und Mager. Es gehe ihnen um „erleben und wahrnehmen und nicht um glauben“, um Achtsamkeit nicht etwa zur Selbstoptimierung, sondern zur Bewusstseinsveränderung.

Sie sagen auch, dass „es der Übung bedarf, mit Gedanken und Gefühlen umzugehen. Aber niemand muss etwas leisten.“ Die Übungen im „Fitnessstudio für den Geist“, die die Kontemplationslehrer anbieten, „lassen sich gut im Alltag einfügen“, versichern sie.

Anmeldung für die ersten Termine

Der Kurs findet ab dem 7. Dezember um 20 Uhr im Lernzentrum der Liebfrauenschule statt. Der Eingang befindet sich gegenüber dem seitlichen Tor der Stadtkirche. Folgetermine sind am 14. und 21. Dezember. Für die ersten Kursstunden in Meditation beziehungsweise Kontemplation bitten Mager und Rothe aus organisatorischen Gründen um Anmeldungen im Pfarrbüro Sankt Georg, Telefon 06251/175160 oder auf der Homepage. Ab Februar 2019 findet der Kurs an jedem ersten Dienstag im Monat statt.

Daniel Rothe und Andreas Mager sind ausgebildete Kontemplationslehrer, kennen sich vom gemeinsamen Theologiestudium und wohnen beide in Bensheim. Rothe unterrichtet an der Universität Mainz und forscht dort über das Thema Spiritualität im 21. Jahrhundert. Mager ist verheiratet und beim Caritasverband Darmstadt beschäftigt. Darüber hinaus verwaltet er das Freizeit- und Jugendhaus „Hexenhäuschen“ in Bad Peterstal/Griesbach im Schwarzwald. Dort bietet er an Wochenenden ebenfalls Kontemplationskurse an (17. bis 19. Mai 2019 und 20. bis 22. September 2019). gs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018